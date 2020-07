Jair Bolsonaro, que anunciou no passado sábado estar recuperado da covid-19, revelou que tem uma infeção pulmonar e está a ser tratado com antibióticos. O anúncio surge algumas horas depois de se saber que a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, testou positivo para a covid-19.



«Acabei de fazer um exame ao sangue porque estava com um pouco de fraqueza ontem [quarta-feira] e eles encontraram uma pequena infeção. Estou a tomar antibióticos porque depois de 20 dias em casa, a gente pega outros problemas», explicou o presidente do Brasil durante a transmissão semanal no Facebook, como pode ler no site da TVI24.



Já a primeira-dama Michelle Bolsonaro testou positivo para a Covid-19 na quinta-feira. «Apresenta bom estado de saúde e seguirá todos os protocolos estabelecidos», informou a Presidência da República do Brasil.