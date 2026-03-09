O capitão do Atlético Mineiro, Hulk, lamentou os incidentes registados na final do Campeonato Mineiro, que terminou com vitória do Cruzeiro por 1-0 e ficou marcada por uma enorme confusão entre jogadores, que resultou em 23 expulsões. No final do encontro, o avançado brasileiro pediu desculpa aos adeptos e criticou a arbitragem pela falta de controlo do jogo.

«Infelizmente não conseguimos conquistar mais um título, mas eu disse ao árbitro no início da segunda parte: ou assume o controlo do jogo ou isto vai virar uma confusão. Estava a haver estalos, empurrões e em nenhum momento o VAR entrou em ação», afirmou o jogador do Atlético Mineiro.

Hulk explicou ainda que tentou inicialmente separar os jogadores durante a confusão, mas acabou também envolvido após um lance entre Lucas Romero e Lyanco.

«Vi o Romero dar um soco no Lianco por trás e tive uma reação automática para defender o meu companheiro. Depois também levei um soco por trás de um jogador do Cruzeiro», relatou.

Apesar disso, o internacional brasileiro assumiu que as imagens não são positivas para o futebol.

«Temos de pedir desculpa aos amantes do futebol, principalmente às crianças e aos adolescentes que se espelham em nós. Não é este o exemplo que devemos dar», concluiu.