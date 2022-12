Aos 82 anos, Pelé foi figura central do duelo entre o Brasil e a Coreia do Sul, dos oitavos de final do Mundial 2022, no Qatar.

O antigo craque do escrete gerou preocupação ao ser internado em São Paulo, devido a uma infeção respiratória, contraída depois de uma infeção à covid-19.

Ora, mesmo a quilómetros de distância, a seleção brasileira não esqueceu o «Rei» e dedicou-lhe a vitória por 4-1, com uma tarja exibida ainda no relvado após o apito final.

Uma homenagem que Pelé deve ter visto, uma vez que o próprio anunciou que ia ver o jogo no hospital, através da televisão.

