Neymar divulgou neste domingo uma série de mensagens privadas trocadas com alguns dos companheiros de seleção após a eliminação do Brasil nos quartos de final do Mundial 2022.

O avançado admitiu que expôs as conversas sem autorização dos colegas de seleção, revelando fazê-lo para mostrar «o quanto [todos] queriam e estavam unidos».

Uma das conversas divulgadas por Neymar foi com Marquinhos, central que falhou o penálti decisivo, mas a quem o avançado garantiu que isso não irá mudar o que ele pensa do companheiro de seleção e clube.

«Queria muito que tivesse dado tudo certo, f*** pensar que aquele penálti foi um obstáculo no nosso sonho. Mas vamos, temos de ser fortes, dar tempo ao tempo e ver o que futebol nos reserva ainda», respondeu Marquinhos.

Mais emotivo revelou-se Thiago Silva, experiente capitão do escrete, que revelou «uma vontade de chorar a toda a hora».

«Vamos ter de seguir, irmão. Infelizmente é assim. Queria muito dar-te essa Copa. Tu, eu e o Dani [Alves] merecíamos de mais», escreveu-lhe Neymar.

Já para Rodrygo, que falhou também um penálti no desempate, as palavras de Neymar foram mais de encorajamento.

«Estou aqui para dizer que és um craque. Uma honra fazer parte da tua carreira, ouvir-te dizer que sou o teu ídolo e ver-te tornares-te num dos craques da história do Brasil. Só falha penálti quem bate. Eu já errei muitos na minha carreira e aprendi com todos eles e nunca desisti», escreveu Neymar, a quem Rodrygo acabou a pedir desculpa «por adiar o sonho».

«Não peças desculpa! Estás maluco?», reagiu Neymar, terminando com uma provocação: «Depois enino-te a bater penáltis».

Após as imagens das conversas com os companheiros, Neymar deixou uma mensagem a todos: «Sentimento de muita tristeza, mas temos de ser fortes para seguir em frente. E tenho a certeza de que com o apoio de todos os adeptos, voltaremos mais fortes. Sou muito orgulhoso de fazer parte desta seleção. Virei fã de cada um deles.»

Percorra a galeria associada a este artigo para ver as mensagens divulgadas por Neymar.