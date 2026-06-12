Na antevisão ao duelo entre Brasil e Marrocos, na primeira jornada do Grupo C do Mundial 2026, Carlo Ancelotti confirmou a ausência de Neymar. Em conferência de imprensa, o selecionador do Brasil mostrou-se otimista quanto à integração do avançado.

«A expectativa é que seja integrado na próxima semana. Ele tem qualidade técnica indiscutível, mas também experiência, algo importante para o grupo», começou por referir.

Sobre Marrocos, Ancelotti exigiu foco e organização.

«Em alguns momentos não vamos ter bola e precisamos de estar compactos, porque todos os adversários têm qualidade e podem criar problemas», acrescentou.

Brasil e Marrocos medem forças em Nova Jérsia neste sábado (23h). O Grupo C também conta com Escócia e Haiti.