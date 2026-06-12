Brasil
Há 9 min
Ancelotti confirma ausência de Neymar na primeira jornada do Mundial 2026
Brasil mede forças com Marrocos no arranque do Grupo C
Brasil mede forças com Marrocos no arranque do Grupo C
Na antevisão ao duelo entre Brasil e Marrocos, na primeira jornada do Grupo C do Mundial 2026, Carlo Ancelotti confirmou a ausência de Neymar. Em conferência de imprensa, o selecionador do Brasil mostrou-se otimista quanto à integração do avançado.
«A expectativa é que seja integrado na próxima semana. Ele tem qualidade técnica indiscutível, mas também experiência, algo importante para o grupo», começou por referir.
Sobre Marrocos, Ancelotti exigiu foco e organização.
«Em alguns momentos não vamos ter bola e precisamos de estar compactos, porque todos os adversários têm qualidade e podem criar problemas», acrescentou.
Brasil e Marrocos medem forças em Nova Jérsia neste sábado (23h). O Grupo C também conta com Escócia e Haiti.
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