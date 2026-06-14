No rescaldo ao empate com Marrocos no arranque do Grupo C do Mundial 2026, Carlo Ancelotti apelou ao ânimo do Brasil, apesar do resultado perspetivado como copo meio-cheio. Em conferência de imprensa, o selecionador lamentou o arranque do encontro.

«Foi um jogo difícil e combativo contra uma boa equipa. Na primeira parte não fizemos um bom jogo. A equipa estava um pouco ansiosa e perdeu muitas bolas e duelos. Temos de aceitar as críticas, porque não fizemos uma boa exibição, sobretudo no primeiro tempo, no qual não conseguimos encontrar o nosso equilíbrio. Foi difícil, porque Marrocos tem uma boa seleção, saiu da nossa pressão e fez transições perigosas.»

«Na segunda fomos melhores. Temos de melhorar. Podíamos ter mais controlo», começou por referir.

Ainda assim, Ancelotti não perde a confiança.

«Não se ganha um Mundial com base no primeiro jogo. Na estreia tudo pode acontecer e não iríamos estar perfeitos. O resultado não é mau, mas não estou satisfeito. Lutámos até o último minuto e tenho bastante claro o que temos de melhorar.»

«Há que continuar a trabalhar para ter a equipa mais equilibrada e agressiva na frente. O objetivo é passar este grupo e melhorar com o tempo», argumentou.

O Brasil ocupa o segundo lugar do Grupo C, com um ponto, a dois da líder Escócia. Segue-se o duelo com Haiti (4.º), na madrugada de sábado (01h30).