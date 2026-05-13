Carlo Ancelotti diz que compreende a enorme pressão que tem vindo a ser feita para convocar Neymar para a fase final do Mundial 2026. O selecionador brasileiro ainda não tomou uma decisão, mas diz que o avançado do Santos está a jogar com maior regularidade e deixou a porta aberta.

À medida que se aproxima o arranque do Campeonato do Mundo, aumenta a pressão para a chamada de Neymar, inclusive com pedidos de companheiros de seleção. Carlo Ancelotti diz que é «normal».

«O Neymar é muito amado. Não só pelo povo, mas também pelos jogadores. Se chamares o Neymar, não vais meter uma bomba no balneário porque ele é muito querido, muito amado. Acho normal cada um dar sua opinião. Agradeço a todos que me deram conselhos», destacou o selecionador brasileiro em entrevista à agência Reuters.

Ancelotti elogia o facto de Neymar estar, agora, a jogar com mais continuidade no Santos, mas também diz não se sentir obrigado a convocar o experiente avançado. «Quando temos de escolher, temos de considerar muitas coisas. Neste aspeto, Neymar é um jogador importante para este país, pelo talento que demonstrou sempre. Teve um problema, está a recuperar, está a trabalhar forte para se recuperar, está a jogar. Nos últimos tempos melhorou muito, está a jogar com continuidade», destacou.

Uma decisão complicada porque é evidente que Neymar está ainda longe da melhor forma, mas esse é o trabalho de Ancelotti. «Obviamente que para mim é uma decisão que não é tão simples. Tenho de avaliar bem os prós e os contras. Mas isso não me coloca pressão porque, como disse, há um ano que estamos a avaliar, não só o Neymar, mas todos os jogadores», destacou o treinador italiano.

Neymar está incluído numa pré-convocatória com 55 jogadores, mas Ancelotti terá, depois, de reduzir essa lista a apenas 26 nomes. «Sou a pessoa mais indicada para tomar essa decisão. Porque a informação que tenho sobre todos os jogadores brasileiros neste ano, ninguém tem. Então, sou a pessoa mais indicada. Posso fazer uma lista perfeita? Impossível. Mas posso fazer uma lista com menos erros, comparando com outros. Disso, tenho a certeza», referiu ainda.

O anuncio da convocatória final está marcado para a próxima segunda-feira, dia 18 de maio, numa cerimónia marcada para o Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro.