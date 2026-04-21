Inácio Lula da Silva, presidente do Brasil, foi recebido por Luís Montenegro, primeiro-ministro de Portugal, no Palácio de São Bento, e para destacar a «harmonia» na relação dos dois países irmãos, recorreu ao futebol, falando do Mundial de 1966, de Eusébio, Pelé, Cristiano Ronaldo, Vinicius Junior e no Mundial 2026.

O presidente do Brasil começou por recordar que esta terça-feira, 21 de abril, é feriado no Brasil, pela morte de Joaquim José da Silva Xavier, que ficou mais conhecido como «Tiradentes», antigo militar que combateu pela independência do país e que foi condenado à morte, mas logo a seguir, para desanuviar o ambiente, passou a falar de futebol.

«Este ano é um ano importante, porque é um ano de Copa do Mundo [Mundial 2026] e veio-me à cabeça a Copa do Mundo de 1966, quando Portugal tinha um monstro sagrado chamado Eusébio e o Brasil tinha vários monstros sagrados, um deles era o Pelé, e Portugal conseguiu eliminar a seleção brasileira daquela Copa do Mundo. Espero que em 2026, nos Estados Unidos, Portugal leve em conta o seu discurso de harmonia entre o Brasil e Portugal e que Cristiano Ronaldo e a sua turma não tente derrotar o Vini Junior e a turma dele do Brasil», começou por enunciar.

Luís Montenegro interrompeu para abrir uma exceção. «Podemos fazer isso na final», atirou, mas Lula seguiu imparável. «Isso poderá provocar um conflito irreversível com o Brasil», acrescentou.

O presidente do Brasil, recordou, depois, uma conversa com Pelé. «Ele disse-me que o jogador mais importante que ele viu jogar na vida foi o Eusébio. Eu tinha essa impressão porque conheci o Eusébio aqui no Benfica e efetivamente o Eusébio era um monstro sagrado a jogar à bola», destacou ainda, assumindo que estas palavras foram «para conquistar o coração do primeiro-ministro».

Bola à parte, o discurso prosseguiu sobre assuntos mais sérios.