Mundial 2026: golo de Martinelli é o mais tardio na fase a eliminar
Avançado do Arsenal decidiu contra o Japão e agudizou o registo dos nipónicos
Avançado do Arsenal decidiu contra o Japão e agudizou o registo dos nipónicos
O golo de Gabriel Martinelli marcado contra o Japão aos 90+6 minutos é o mais tardio na fase a eliminar de Mundiais. O avançado do Brasil decidiu o duelo nos “16-avos” do Mundial 2026, nesta segunda-feira.
O extremo do Arsenal destronou Francesco Totti, que em 2006 marcou à Austrália nos “oitavos” (1-0), de penálti, aos 90+5m.
A fechar o pódio surge Huntelaar, neerlandês que fez o 2-1 contra o México, de penálti (90+4m), a 29 de junho de 2014. Essa partida dos “oitavos” foi arbitrada por Pedro Proença.
Também no terceiro posto está Nacer Chadli, belga que aplicou o 3-2 ao Japão nos “oitavos” do Mundial 2018. Estavam decorridos 90+4m quando o avançado completou a reviravolta e confirmou a impressionante recuperação dos comandados de Roberto Martínez, de 0-2 para 3-2.
De notar, por último, que o Japão continua sem vencer em eliminatórias do Mundial, perdendo com Turquia (2002), Paraguai (2010), Bélgica (2018), Croácia (2022) e Brasil (2026).
Ao vencer o Japão, o Brasil mantém intacto o sonho do "hexa". Segue-se Costa do Marfim ou Noruega nos "oitavos". A melhor campanha desde a conquista de 2002 foi conseguida em 2014, com o quarto lugar.