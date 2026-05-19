Neymar não deve voltar a jogar pelo Santos antes do Campeonato do Mundo, avança o portal brasileiro Globo Esporte. O avançado, convocado para representar o Brasil na prova que arranca a 11 de junho, está a recuperar de um edema na barriga da perna direita e dificilmente voltará a competir pelo clube paulista até se apresentar à seleção, a 27 de maio.

Segundo a mesma fonte, o problema físico foi detetado após a derrota frente ao Coritiba e vai afastar Neymar dos encontros diante do San Lorenzo e Grémio, estando também em dúvida para o duelo com o Cuenca. O tratamento decorrerá com acompanhamento conjunto entre o Santos e a equipa médica da seleção canarinha.

Apesar da lesão não preocupar tendo em vista o Mundial, Neymar continuará sob gestão física apertada, numa temporada em que soma seis golos e quatro assistências em 15 jogos pelo Santos.