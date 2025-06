Na primeira vitória ao leme do Brasil, Carlo Ancelotti selou o apuramento para o Mundial 2026. Na madrugada desta quarta-feira, Matheus Cunha – reforço do Man United – foi titular no triunfo caseiro sobre o Paraguai (1-0).

Num encontro de sentido único em São Paulo, Vini Jr. fez a diferença aos 44 minutos, quando encostou um centro da direita de Matheus Cunha. Tal momento revelou-se suficiente para os pentacampeões e recordistas mundiais (1958, 1962, 1970, 1994 e 2002) se juntarem a Equador e Argentina entre as seleções apuradas.

A turma de Ancelotti leva 25 pontos em 16 jornadas, ocupa o 3.º lugar em igualdade com o Equador (2.º) e prepara-se para a 23.ª participação do Brasil num Mundial. Segue-se a receção ao Chile (10.º), a 3 de setembro.

Por sua vez, o Paraguai retomou a via dos desaires, caiu para o 5.º posto, com 24 pontos – em igualdade com o Uruguai (4.º) – e aponta à receção ao Equador, também a 3 de setembro.

Equador em festa

Para alcançar a quinta presença num Mundial – a segunda consecutiva – bastou empatar a zeros na visita ao Peru, também nesta madrugada. Ainda que o médio Alan Franco tenha visto o segundo cartão amarelo aos 75 minutos, o nulo ficou por desfazer.

O Peru ocupa o 9.º posto, com 12 pontos, a seis do lugar de play-off. Por isso, a duas rondas do término da fase de qualificação e antes da visita ao Uruguai – a 3 de setembro – esta seleção vê as esperanças caírem por terra.