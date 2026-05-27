Brasil
Há 36 min
VÍDEO: Neymar regressa à concentração do Brasil... de helicóptero
Avançado do Santos já está com a restante comitiva para começar a preparação rumo ao Mundial 2026
GP
Avançado do Santos já está com a restante comitiva para começar a preparação rumo ao Mundial 2026
GP
Neymar voltou a ser convocado para representar a Seleção brasileira pela primeira vez desde 2023, e logo para um Campeonato do Mundo.
A canarinha começou a preparação para a competição esta quarta-feira e o avançado do Santos não poupou na pompa e circunstância para o tão almejado regresso. Neymar chegou a Teresópolis depois de uma viajem de... helicóptero.
Esta já não é a primeira vez que o jogador do Santos utiliza este meio de transporte: quando Neymar regressou ao Santos, o jogador brasileiro apresentou-se aterrando no centro de treinos do peixe.
Veja como foi o regresso de Neymar à seleção brasileira:
RELACIONADOS
Neymar falha os últimos jogos do Santos antes do Mundial
Ancelotti: «Neymar pode ser importante no Mundial, mas só vai jogar se merecer»
VÍDEO: a reação de Neymar à convocatória para o Mundial 2026
VÍDEO: veja a festa do momento em que Neymar é convocado para o Mundial
Mundial 2026: Neymar na lista de convocados do Brasil
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS