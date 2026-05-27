Neymar voltou a ser convocado para representar a Seleção brasileira pela primeira vez desde 2023, e logo para um Campeonato do Mundo.

A canarinha começou a preparação para a competição esta quarta-feira e o avançado do Santos não poupou na pompa e circunstância para o tão almejado regresso. Neymar chegou a Teresópolis depois de uma viajem de... helicóptero.

Esta já não é a primeira vez que o jogador do Santos utiliza este meio de transporte: quando Neymar regressou ao Santos, o jogador brasileiro apresentou-se aterrando no centro de treinos do peixe.

Veja como foi o regresso de Neymar à seleção brasileira: