O selecionador nacional feminino do Brasil, Arthur Elias, não descartou a presença de Marta na convocatória para o Mundial de 2027.

«Conto com ela, conto com todas as jogadoras que estão num bom momento, como Marta está. Mas se chega ou não, nem ela sabe, nem eu. Só o tempo o dirá», referiu Arthur Elias em entrevista à AFP, à margem do lançamento oficial da prova no Rio de Janeiro.

O Brasil será o primeiro país sul-americano a organizar um Campeonato do Mundo feminino, num contexto histórico marcado pelo facto de o futebol feminino ter sido proibido por lei no país entre 1941 e 1979. Para Arthur Elias, esse passado começa finalmente a ficar para trás.

«É um prémio para um continente apaixonado pelo futebol, mas que durante muito tempo discriminou e afastou as mulheres», sublinhou o selecionador, destacando o aumento do investimento recente.

«Estou seguro de que vamos ter um grande torneio, dentro e fora de campo», concluiu.

