Faltam 36 dias para o arranque do Mundial. A proximidade da maior competição de futebol já cria animação – e inspiração. O Brasil que o diga.

No Rio de Janeiro, na Rocinha – a maior favela brasileira – as ruas «pintaram-se» com as cores da bandeira brasileira para torcer pelos país.

As imagens – que são incríveis – mostram uma longa arte urbana desenhada no chão das ruas da Rocinha. Com o amarelo, azul e branco em destaque há uma mensagem que chama a atenção: «Rumo ao Hexa».

O Brasil, recorde-se, é o maior vencedor da competição, com cinco troféus. A última conquista foi em 2002. Neste Mundial, a equipa de Ancelotti faz parte do grupo C, juntamente com Marrocos, Haiti e Escócia.

Veja as imagens incríveis da arte que «pinta» a Rocinha:

