O médio Gerson viveu momentos de tensão no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, quando a delegação do Flamengo embarcava para o Mundial de Clubes nos Estados Unidos. O jogador, prestes a assinar pelo Zenit de São Petersburgo, foi alvo de duras críticas e insultos por parte dos adeptos do «mengão» presentes no local.

Os protestos ficaram marcados com várias notas falsas de três reais com a cara do médio - fazendo uma alusão ao facto de que Gerson vai ganhar três vezes mais na Rússia - e cânticos ofensivos contra Gerson, com gritos de «mercenário», «traidor» e «Judas» pelos adeptos.

A transferência do jogador de 28 anos para o clube russo está praticamente concluída, como avançam na imprensa brasileira, faltando apenas a oficialização depois da participação do Flamengo no Mundial de Clubes. O Zenit está disposto a pagar a cláusula de rescisão de 25 milhões de euros assim que terminar a competição para o «mengão».

O Flamengo inscreveu Gerson na lista de 35 convocados para o torneio [dos quais 31 viajam]. Na última temporada, o médio foi opção em 25 partidas, onde apontou um golo e assistiu por quatro ocasiões.