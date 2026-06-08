A poucos dias do arranque do Mundial 2026, a Federação Brasileira de Futebol (CBF) emitiu um comunicado a destacar a «boa evoulução» da lesão sofrida por Neymar.

O internacional brasileiro sofreu uma lesão muscular de grau 2 no gémeo direito e falhou os particulares frente a Egito e Panamá. Ainda assim, de acordo com informação do globoesporte, é esperado que seja opção para Carlo Ancelotti no segundo jogo da fase de grupos, frente ao Haiti.

«O atleta Neymar foi submetido a uma ressonância magnética nesta segunda-feira. O exame apontou boa evolução no seu tratamento, dentro dos parâmetros esperados. Ele seguirá o processo de recuperação e de preparação física planeado pela equipa médica da Seleção brasileira», pode ler-se.