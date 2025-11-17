Neymar no Mundial 2026? Ancelotti não fecha a porta ao jogador
Avançado do Santos não representa o Brasil desde 2023, na qualificação para o próximo Campeonato do Mundo
O regresso de Neymar à seleção do Brasil é um dos principais temas de debate nas conferências de imprensa de Carlo Ancelotti e o selecionador da «canarinha» voltou a referir que o avançado do Santos está entre os jogadores que «podem estar o Mundial 2026».
Em declarações aos jornalistas, o técnico italiano destacou que o internacional brasileiro está a ser observado, assim como muitos outros jogadores. Recorde-se que Neymar não soma qualquer internacionalização desde 2023, na altura frente ao Uruguai, para a qualificação do Campeonato do Mundo.
«O Neymar está na lista de jogadores que podem estar no Mundial 2026. Agora, restam seis meses para a lista final. Temos de o observar a ele e aos outros jogadores, para não tentar cometer erros nessa última lista», afirmou.
Além disso, Ancelotti aproveitou para abordar o «potencial» do Brasil na próxima competição de seleções e garantiu estar confiante no trabalho dos clubes para que os jogadores cheguem bem ao Mundial.
«Estamos num bom caminho e temos de seguir em frente. Tenho a confiança máxima no trabalho dos clubes, estou convencido de que os jogadores vão chegar bem ao Mundial. Concordo com o Marquinhos, todos acham que esta equipa tem muito potencial, resta fazer com que essa ideia se torne realidade», acrescentou.