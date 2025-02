Neymar regressou ao Santos nas últimas semanas depois de 12 anos a competir nas melhores ligas e clubes europeus (Barcelona e PSG), contando ainda com uma curta passagem pelo Al Hilal, liderado por Jorge Jesus.

Aos 33 anos, o avançado brasileiro fez o balanço da carreira e confessou que está «muito feliz», apesar de reconhecer que as lesões o prejudicaram.

«Não é que eu não quisesse ser rei… para mim só há um rei e é o Pelé. Aconteceram muitas coisas, tive muitas lesões que me custaram muito na minha carreira e, bem, Deus quis assim. Não tenho motivos para estar triste, pelo contrário», disse o craque brasileiro, em conversa com youtuber TheGrefg .

«Estou muito feliz com a minha história e com a minha vida. Realizei tudo o que sonhei, quase tudo, e até mais do que sonhei. Estou muito grato a Deus por ter mudado a minha vida, a vida da minha família e dos meus amigos. Isso é o mais importante para mim», acrescentou.

De entre os sonhos realizados, o jogador do Santos destacou a chamada à seleção canarinha e dos que ainda estão por realizar a conquista de um Campeonato do Mundo pela seleção do Brasil.