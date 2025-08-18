Neymar, capitão do Santos, deu a cara após a goleada sofrida na receção ao Vasco da Gama, por 6-0, explicou o choro no final da partida e deixou críticas duras à exibição.

«Totalmente decepcionado com o nosso jogo. Os adeptos estão no direito de fazer todo o tipo de protestos, mas hoje estão no direito de ofender. Sentimento de muita vergonha, nunca tinha passado por isso na minha vida. O choro é de raiva, de tudo. Infelizmente, não consigo ajudar de todas as formas. Hoje foi uma m****, essa é a realidade», começou por dizer aos jornalistas.

«É uma vergonha fazer este tipo de jogo com a camisola do Santos. Todos têm que colocar a cabeça na almofada, irem para casa e pensar no que querem fazer. Com a atitude de hoje, se voltarmos a fazer o que fizemos em campo, nem precisamos de nos apresentar na quarta-feira», atirou.

O Santos foi goleado em casa na 20.ª jornada do Brasileirão e segue atualmente em 15.º lugar. Cléber Xavier foi demitido logo a seguir à derrota.