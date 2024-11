Gabigol e Neymar têm sido apontados como possíveis regressos ao Santos, porém, o presidente do clube, Marcelo Teixeira, deixa em aberto as duas contratações sonantes.

«No caso do Gabriel Barbosa, ao confirmarmos a subida ao Brasileirão do próximo ano, encaminhámos uma proposta para o seu staff avaliar. A resposta foi de que exatamente até dezembro estudariam todas as questões e que o Santos estava na disputa», afirmou em conferência de imprensa o dirigente, que sobre Neymar foi mais evasivo:

«Sobre o Neymar não tenho novidades. Aguardamos as questões relacionadas com o Al Hilal e o atleta. O Santos não poderá interferir. Se pudéssemos, iríamos fazê-lo, mas não é o caso. O contrato está vigente, estamos a acompanhar para, no momento em que se definir, o Santos poder manifestar-se.»

Segundo notícias recentes, em virtude das lesões, Neymar poderá estar de saída do clube saudita, treinado por Jorge Jesus, rescindindo o contrato que vigora até junho de 2025.

O Santos garantiu a subida à Série A do campeonato brasileiro, tendo já assegurado inclusivamente na última semana o título do segundo escalão. O clube da Vila Belmiro regressa assim em 2025 à elite do futebol do seu país.