VÍDEO: Santos perde 6-0 em casa e Neymar acaba jogo em lágrimas
Nuno Moreira foi titular na equipa carioca e fez duas assistências
O Santos sofreu neste domingo uma humilhante derrota, ao perder em casa com o Vasco da Gama, que estava em zona de despromoção à entrada para esta jornada.
Com Nuno Moreira no onze, a equipa carioca foi para o intervalo «apenas» a vencer por 1-0, com um golo de Lucas Piton (18m) após assistência do avançado português.
Na segunda parte, o Vasco disparou para uma vitória por números inesperados. David fez o segundo, Philippe Coutinho bisou com golos aos 54 (servido por Nuno Moreira) e 62 minutos e pelo meio Rayan marcou de penálti. Ao minuto 68m, Tchê Tchê fez o 6-0.
Neymar, que foi titular pelo Santos e cumpriu o jogo todo, sentou-se no relvado após o apito final e chorou copiosamente
