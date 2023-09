«Já que estamos a falar do Neymar, não sei porque é que está na convocatória da seleção do Brasil, um jogador que está lesionado. Se calhar, vão obrigar o Neymar a ir ao Brasil. Não vai jogar, porque não tem condições de jogar. Nem treinar, quanto mais de jogar. Mas sei que está na convocatória. Sei que esse é um tema que temos de discutir. Hoje não vejo razão nenhuma para o Neymar ir ao Brasil, se está lesionado. Ele não treina, como pode [jogar]?»

Estas foram as palavras de Jorge Jesus, treinador do Al Hilal, sobre a chamada de Neymar à seleção do Brasil, para os jogos de setembro da qualificação sul-americana para o Mundial 2026.

Ora, Neymar juntou-se mesmo à canarinha, foi titular frente à Bolívia e ainda superou o recorde de golos de Pelé pela seleção.

No final da partida, o selecionador brasileiro, Fernando Diniz, lembrou as palavras de Jesus, ainda que sem mencionar diretamente o técnico português.

«A equipa precisa de ter este espírito de diversão. Havia gente que não sabia o que o Neymar vinha aqui fazer. Veio fazer isto: golos, quebrar recordes e mostrar que quer muito viver isto», declarou, citado pelo Globoesporte.