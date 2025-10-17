Brasil
VÍDEO: segurança dá bolada na filha de Neymar e acaba no «túnel da morte»
Momento aconteceu durante um treino do Santos, em jeito de «vingança» por parte do internacional brasileiro
Neymar protagonizou uma pequena «vingança» contra o segurança que atingiu a sua filha com uma bola, durante o aquecimento do jogo entre o Santos e o Corinthians.
O incidente aconteceu junto à linha lateral do campo e deixou a filha do internacional brasileiro em lágrimas, acabando o pai por ter de a pegar ao colo para a reconfortar. Ora, Neymar não deixou passar o momento em claro e aproveitou o treino desta manhã para levar o segurança até ao «túnel da morte».
Num clima descontraído, o plantel do Santos acedeu ao pedido do jogador e juntos «vingaram-se» do segurança, sendo que o vídeo foi partilhado nas redes sociais de Neymar. «Maviezinha. O pai chamou os amigos e vingou-te», pode ler-se.
Assista aqui a ambos os momentos:
