Neymar protagonizou uma pequena «vingança» contra o segurança que atingiu a sua filha com uma bola, durante o aquecimento do jogo entre o Santos e o Corinthians.

O incidente aconteceu junto à linha lateral do campo e deixou a filha do internacional brasileiro em lágrimas, acabando o pai por ter de a pegar ao colo para a reconfortar. Ora, Neymar não deixou passar o momento em claro e aproveitou o treino desta manhã para levar o segurança até ao «túnel da morte».

Num clima descontraído, o plantel do Santos acedeu ao pedido do jogador e juntos «vingaram-se» do segurança, sendo que o vídeo foi partilhado nas redes sociais de Neymar. «Maviezinha. O pai chamou os amigos e vingou-te», pode ler-se.

Assista aqui a ambos os momentos: 

