O Vasco da Gama recebeu e venceu o Sport, treinado pelo português Pepa, na terceira jornada do Brasileirão, em jogo disputado na noite de sábado (já madrugada deste domingo em Portugal).

Num jogo com três portugueses em campo desde início, foi Nuno Moreira a sorrir, perante João Silva e Sérgio Oliveira.

O marcador foi inaugurado pelo Vasco aos 32 minutos, com um golo do argentino Pablo Vegetti, após assistência de cabeça de Philippe Coutinho. O 2-0 surgiu ainda na primeira parte, de novo por Vegetti, de cabeça, após cruzamento do português Nuno Moreira.

Na segunda parte, Hugo Moura fez autogolo aos 55 minutos e ainda deu esperanças de recuperação à equipa treinada por Pepa, mas um golo de Rayan, aos 83 minutos, sentenciou o jogo a favor do Vasco.

Com este resultado, o «Gigante da Colina» soma seis pontos em três jornadas, fruto de duas vitórias e uma derrota. Está, à condição, no terceiro lugar, com os mesmos pontos do Juventude e a um ponto do líder Palmeiras, treinado por Abel, que venceu o Corinthians. O Sport soma um ponto e está nos lugares de descida.