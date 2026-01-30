Nuno Moreira, português que atua no Vasco, levou uma valente dura do técnico, Fernando Diniz. No jogo de estreia do clube carioca no Brasileirão, diante do Mirassol, o treinador brasileiro aproveitou uma pausa apontar o dedo à equipa, especialmente ao português, que tentou responder.

«Tu (Nuno) não queres jogar? Estás parado! Tu (Rojas) estás parado! O Coutinho não está a descer para jogar! Assim não dá para jogar, senão vamos só chutar. Estás parado», começou por referir, visivelmente irritado.

O treinador de 51 anos queixava-se, essencialmente, da falta de reação à perda de bola de Nuno Moreira. Criticou, ainda, o facto de a equipa estar a alinhar num tipo de jogo parecido com o antigo treinador.

«Ainda agora perdemos (a bola) e tu (Nuno) estavas aqui (no meio-campo). Tu (Rojas), a mesma coisa. Como é que se vai jogar? Assim a equipa só vai chutar (para a frente). Depois vão-se queixar que a equipa só chuta, como vocês se queixavam com o outro treinador. Baixa para jogar, vai para dentro da área, vai-te f****! Vai à bola», atirou.

O português, que tinha começado de início, ainda tentou discutir com o treinador. «Mas eu não fiz nada», respondeu. Uma reação que irritou ainda mais o técnico.

«Não fizeste nada mesmo. Nada! É para fazeres, é para jogares. Não querem ganhar esta m**** deste jogo?», respondeu Diniz.

No fim, o Vasco viria mesmo a perder (2-1), na visita ao Mirassol, arrancando o Brasileirão de 2026 com um desaire fora de portas.

Ora veja o momento: