O extremo português Nuno Moreira abriu caminho à vitória do Vasco na receção ao Fortaleza, por 3-0, na noite deste sábado, em jogo da nona jornada do Brasileirão, marcado pela estreia do treinador Fernando Diniz no «Vascão».

Logo aos três minutos, Nuno Moreira inaugurou o marcador com um belo golo. O antigo jogador de Sporting, Vizela e Casa Pia combinou com Hugo Moura pela esquerda e rematou de primeira, fazendo a bola entrar junto ao poste contrário.

Na segunda parte, Pablo Vegetti fez o 2-0 logo a abrir, ao minuto 46. Ao minuto 68, Marinho (Fortaleza) deu uma cotovelada em Lucas Piton (Vasco), Phillipe Coutinho foi tirar satisfações com o adversário e ambos acabaram expulsos. Saíram do terreno de jogo juntos, em conversa após os lances. Já com dez para dez em campo, Vegetti bisou para o 3-0, ao minuto 80.

Com este resultado, o Vasco passa a somar dez pontos, tendo subido, à condição, ao 10.º lugar. O Fortaleza mantém-se com dez pontos, no 13.º lugar, também à condição.

Horas antes, o Sport, treinado por António Oliveira, perdeu ante o Ceará, por 2-0. Ainda nesta madrugada de domingo, há um São Paulo-Grémio (01:00).