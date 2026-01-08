Abel «assustou» reforço do Palmeiras: «Disse boa tarde e não respondeu mais»
História foi contada por Marlon na apresentação como novo jogador do clube de São Paulo
Na apresentação como reforço do Palmeiras, Marlon Freitas partilhou uma história curiosa envolvendo o treinador do verdão, o português Abel Ferreira.
«Quando (as negociações) estavam num estado avançado, o Abel mandou-me uma mensagem. Apanhei um susto quando a vi. Disse boa tarde e não respondeu mais», começou por contar, entre sorrisos.
«Quando tudo se resolveu, aí sim, ele ligou-me. Disse que ia ser um grande ano para nós. Perguntou-me se estava feliz e eu disse que com certeza», acrescentou o médio, de 30 anos, contratado ao Botafogo por cinco milhões de euros.
Marlon dedicou ainda muitos elogios a Abel, «um grande treinador, muito vitorioso e que tem uma história muito grande no Palmeiras».
«É uma grande oportunidade para mim trabalhar com o Abel Ferreira. Tenho a certeza de que ele me vai ajudar muito. Estou com a mente aberta e de corpo e alma aqui para poder ajudar», acrescentou o jogador, que assinou por três anos com o clube de São Paulo.
