Na apresentação como reforço do Palmeiras, Marlon Freitas partilhou uma história curiosa envolvendo o treinador do verdão, o português Abel Ferreira.

«Quando (as negociações) estavam num estado avançado, o Abel mandou-me uma mensagem. Apanhei um susto quando a vi. Disse boa tarde e não respondeu mais», começou por contar, entre sorrisos.

«Quando tudo se resolveu, aí sim, ele ligou-me. Disse que ia ser um grande ano para nós. Perguntou-me se estava feliz e eu disse que com certeza», acrescentou o médio, de 30 anos, contratado ao Botafogo por cinco milhões de euros.

Marlon dedicou ainda muitos elogios a Abel, «um grande treinador, muito vitorioso e que tem uma história muito grande no Palmeiras».

«É uma grande oportunidade para mim trabalhar com o Abel Ferreira. Tenho a certeza de que ele me vai ajudar muito. Estou com a mente aberta e de corpo e alma aqui para poder ajudar», acrescentou o jogador, que assinou por três anos com o clube de São Paulo.

