Após a derrota frente ao Bragantino, Abel Ferreira falou aos jornalistas e admitiu que a equipa cometeu erros, mas pede calma aos adeptos.

«A equipa jogou, produziu. Se olharmos para a defesa, não é a mesma do ano passado. Mas são estes recursos que tenho e é com estes jogadores que eu tenho e jogar. Vou deixar aqui uma mensagem de calma aos adeptos: o campeão no Brasil é o que mais pontos perde», afirmou o técnico português.

«Não fizemos um jogo brilhante, mas fizemos um jogo satisfatório, em que criámos oportunidades, em que cometemos erros, mas temos de continuar a trabalhar com os recursos que temos e fazer mais e melhor nos próximos jogos», disse Abel Ferreira, que foi depois questionado sobre as duas baixas que teve para o encontro de jogadores que foram apanhados em festas ilegais.

«Eu disse que atravessei o Atlântico para ganhar e estou a pagar um preço muito alto para estar aqui e estou disposto a estar aqui para ganhar. Mas acho que os adeptos e a imprensa têm de ouvir o discurso do treinador do Palmeiras no final do jogo da Copa, no primeiro jogo que fizemos no Paulista no meio da Copa, quando eu dei o exemplo do Benfica quanto à formação», apontou o técnico.

«As palavras que eu disse no final da Copa, quando ganhámos, o que ia acontecer se nós não estivéssemos atentos. E o que eu falei sobre a aposta da formação. Dei o exemplo do Benfica antes do Jesus chegar. Portanto, quem quiser escutar as declarações, não mudo uma vírgula do que disse», frisou.

Na altura, o técnico lembrou que é preciso respeitar o crescimento dos jogadores: «Estes miúdos vão falhar e eu também. É preciso calma. Venho de um país onde se aposta muito na formação e dou-vos o exemplo do Benfica e do Sporting. Se estiveram atentos ao que foi o Benfica há um ou dois anos, onde a aposta na formação começou a ser feita sem critério. Depois temos problema. Tem de haver critério e tempo. Uma coisa é a formação: competir e se perder, perde. Aqui temos de ganhar sempre».

Abel foi também questionado sobre possíveis reforços e fez um desabafo:

«Em março, eu entreguei um relatório à direção com tudo que era preciso. Eu precisava dos jogadores para disputar Recopa, Supercopa e final do Paulista. Eu, neste momento, não conto com reforços. Já há muito que não tenho esperanças de reforços. Vamos ter reforços quando? Em agosto? Não, em agosto já passou, já vai ser difícil.»

«Como disse, essa é nossa equipa, esses são os nossos jogadores. Fico desiludido porque, como eu disse, no final da Liga dos Campeões questionaram Guardiola sobre o Phil Foden, o único jogador que a equipa tem da formação. Foi titular, ganhou a liga, foi à final da Champions. Perguntaram-lhe o que ele ia achar do Foden no próximo ano e ele disse: ‘Não sei do que vai ser desse jogador no próximo ano, se ele vai estar disposto a ouvir da mesma forma, a dar tudo pela equipa e ficar no banco quando tiver de ficar’. Depois que ganhar, a cobrança, a exigência é muito maior para todos. Nem quando eu cheguei, a equipa era má como diziam, e nem é a melhor do mundo, como dizem hoje.»