O Palmeiras venceu de forma convincente o Cerro Porteño e está muito perto dos quartos de final da Libertadores, mas Abel não é um homem totalmente satisfeito.

No final da partida, o técnico do verdão pediu aos adeptos uma mudança de mentalidade, e fê-lo com uma citação de... Lewis Hamilton.

«Este jogo começou a ser ganho no jogo com o Avaí, porque o treinador do Palmeiras em todos os jogadores. O treinador do Palmeiras agradece aos adeptos que apoiam os nossos jogadores em todos os momentos. Em nome do grupo, quero agradecer-lhes», disse, citado pelo Globoesporte.

«Agradeço também aos adeptos que nos apoiam só nas vitórias. Agradeço também aos que nos criticam. Tenham gratidão pelos adeptos que vieram ajudar hoje. É isso que temos de fazer. Temos de acreditar mesmo. Quando o treinador faz besteiras e os jogadores jogam mal, têm de acreditar, apoiar. Isso é pertencer à família Palmeiras», prosseguiu.

Depois, Abel lembrou as palavras de Hamilton a propósito do episódio de racismo que o piloto da Mercedes sofreu com Nelson Piquet.

«Aos que acreditam somente quando ganhamos, aos que só nos criticam: como diz o Hamilton, «é preciso mudar a mentalidade». Os que já têm isso na veia, apoiam-nos sempre. (...) Os jogadores são sérios, gente de carácter e que dão tudo o que têm. Os jogadores merecem que acreditem neles», atirou.