Abel Ferreira condenou os confrontos entre adeptos do Palmeiras e do Coritiba no jogo da última noite, que obrigou a polícia a recorrer ao uso de gás pimenta, que chegou até a atingir jogadores em campo.

«O sentimento que tenho é de tristeza, mas posso dizer que quando estava a sair do jogo, e vi toda a torcida do Coritiba a aplaudir, até fiquei com medo de lhes dar os parabéns porque não sabia como iam reagir. Senti [gás pimenta] nos olhos e os jogadores também. Espero que quem mande faça o seu trabalho», afirmou o técnico português após o jogo no estádio Couto Pereira, em Curitiba, acrescentando ainda: «O futebol é alegria, serve para unir as pessoas, não pode ser um meio de ódio. Preciso do Corinthians, do São Paulo, do Flamengo. Preciso de jogar contra as melhores equipas. Mesmo na Europa existe isso do ódio... O futebol é um espetáculo em que os adeptos têm que entender que existe a vitória, a derrota e o empate. Não há nenhuma equipa que vença sempre e que perca sempre», concluiu o técnico na sequência do jogo em que o Palmeiras venceu, por 2-0, recuperando a liderança do Brasileirão.

De referir que o jogo esteve interrompido por alguns momentos, mas voltou a ser reatado após se ter verificado que não havia qualquer problema com os jogadores em campo.