Vitor Roque é reforço do Palmeiras e Abel Ferreira aprova a contratação de peso, a maior do futebol brasileiro (rondará 30 milhões de euros).

«Estamos a falar de um jovem. Não é um nome nem o valor que custa que joga. É um jovem que precisa do Palmeiras e o Palmeiras precisa dele. Decidiu retornar ao futebol brasileiro, a um clube que vai lhe oferecer todas as condições», disse o técnico luso, revelando: «A única coisa que falei com ele e que tenho na cabeça foi que nos meteu fora de uma final da Libertadores, e eu disse-lhe mesmo "estás-me atravessado aqui!". Espero que nos venha ajudar, todo o clube vai ajudá-lo», concluiu.

Abel falou após vencer por 3-0 o São Bernardo nos quartos de final do Paulistão, que consumou a passagem da equipa liderada pelo português às meias-finais da competição.

O jovem brasileiro de 17 anos, Estêvão Willian foi destaque na primeira parte da partida com dois golos. Aos 16 minutos abriu o marcador com um pontapé incrível, colocado ao canto superior da baliza. Já no tempo de compensação da primeira parte, o jovem do «verdão» volta a marcar, desta vez com um remate à ao canto inferior da malha lateral da baliza (45+2m). Aos 58 minutos, José López fixou o resultado em 3-0 e o Palmeiras garantiu a passagem à próxima fase.

Já apurado e nas meias-finais do Paulistão, o Palmeiras espera pelo adversário da próxima fase, que será definido nos jogos dos quartos de final a realizar este domingo e segunda feira entre Corinthians-Mirassol, Santos-Red Bull Bragantino e São Paulo-Novorizontino.