Já está no Brasil o avião comprado por Leila Pereira, presidente do Palmeiras, que o vai ceder ao clube para que Abel Ferreira e os jogadores tenham a vida facilitada nas muitas deslocações que têm de fazer para os jogos, quer nacionais, quer internacionais.

A aeronave esteve a ser remodelada na base aérea de Évora nos últimos meses, numa operação que, entre outras alterações passou pela retirada de mais de uma dezena de lugares, de forma a tornar o transporte mais confortável.

«É uma facilidade muito grande para a equipa poder viajar num avião particular, partir à hora que quiser e voltar à hora que quiser. É muito mais confortável para os atletas. Vários clubes terão interesse. Mas adquirimos para a utilização do Palmeiras», revelou Leila Pereira, que é a proprietária do avião, mas o vai ceder ao clube.

De acordo com a dirigente, o avião deve estar ao dispor do Palmeiras dentro de 10/15 dias, assim que as formalidades de registo fiquem concluídas.