O Palmeiras disputou esta semana duas finais e nas duas perdeu nas grande penalidades. Três dias depois de perder para o Flamengo a Supertaça brasileira, a equipa de Abel Ferreira perdeu a Supertaça sul-americana com o Defensa Y Justicia.

O técnico português, que tinha assumido em conferência de imprensa, as culpas do desaire, deixou esta quinta-feira uma mensagem nas redes sociais. Na imagem, as cinco medalhas conquistadas ao serviço do Palmeiras: a de vencedor da Libertadores e da Taça do Brasil, também as de vice-campeão da Supertaça, vice-campeão da Supertaça sul-americana (Recopa) e o quarto lugar no Mundial de Clubes,

Na legenda, Abel Ferreira escreveu: «Em cada uma delas, sangue, suor, lágrimas, gratidão e um orgulho imenso».