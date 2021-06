O Palmeiras jogou esta quinta-feira em Maceió, no Nordeste do Brasil, frente ao CRB, da Série B, para a Taça do Brasil, e Abel Ferreira apontou o desgaste dos jogadores no encontro, que venceram por 1-0.

«Foi um jogo difícil. Estou a transpirar sem correr. Sabemos que esse tipo de jogos é a oportunidade da vida para os jogadores do CRB, a motivação está no máximo. Sabíamos que seria difícil e vemos os resultados de outras equipas da Série A frente a estas equipas que têm a motivação no máximo e não têm nada a perder», começou por dizer o técnico português, apontando ainda as dificuldades causadas pelas condições climatéricas e pelo relvado.

«Eu posso dizer, por incrível que pareça, que muitos dos jogadores hoje perderam mais de cinco quilos. Tive uma conversa com nosso departamento de saúde e performance que me disse: ‘mister, temos de hidratar bem a equipa porque hoje o desgaste foi muito grande’. Para terem uma ideia do desgaste que este jogo, este clima e este campo causaram na equipa», frisou, apontando:

«Era normal que na segunda parte nós perdêssemos intensidade, por isso. Não estamos habituados a este clima, a este jogo.»

«Vocês sabem que perdemos jogadores para seleções, hoje tivemos lesões. Um foi o Danilo Barbosa, outro foi o Danilo Oliveira. Vamos ver a gravidade dessas lesões», explicou ainda o técnico, que falou sobre a chegada de Deyverson:

«Sempre fui verdadeiro com a direção. Sabemos que vivemos no contexto de pandemia e, neste momento, temos de fazer contenção. Temos de pôr a parte financeira acima da parte desportiva, para não hipotecarmos o futuro do clube. O Deyverson vem nessa linha. É um jogador do clube, já foi muito feliz aqui e tenho certeza de que o grupo vai receber bem.»