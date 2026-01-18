O Palmeiras segue intocável no campeonato Paulista, tendo somado, na última madrugada, o terceiro triunfo em igual número de jogos disputados na edição 2026 na prova, todos por 1-0, frente ao Mirassol.

Apesar do bom arranque, Abel Ferreira, treinador do Verdão, não se compromete com títulos, prometendo apenas lutar por eles.

«Nunca prometi títulos, nem vou prometer. O que digo é que é temos uma equipa competitiva e vamos lutar. Sei quais são os recursos que tenho e vou trabalhar para isso. Pediram-me um título e ganhámos 10. Se fosse dividir os títulos por anos não estavam a dizer o que me dizem», atirou o técnico português após o encontro com o Mirassol.

Abel recordou ainda a transformação que o plantel do Palmeiras sofreu, nos últimos meses, com a saída de jogadores importantes.

«Temos de ver como chegamos. Saiu o Ríos (Benfica), o Estêvão (Chelsea), e contratámos 11 jogadores. Vamos continuar o nosso caminho e não vou prometer o que não posso. Prometo uma equipa competitiva que luta por títulos», reforçou.

O técnico, de 47 anos, criticou ainda aquilo que classificou de «narrativas» sobre os gastos do clube em reforços. Só os que foram contratados na época custaram mais de 100 milhões de euros, mas esse valor será liquidado ao longo dos próximos anos.

«Posso comprar um jogador que vai me custar 20 milhões de euros e pagá-lo em cinco anos. Quando compra uma casa, você não paga na hora, você parcela. É no orçamento que precisamos comparar. O Palmeiras não gastou 700 milhões (de reais), o Palmeiras espaçou. No Vitor Roque, o Palmeiras vai pagar (os custos da transferência) durante quatro ou cinco anos. É uma despesa que temos, mas não entra no orçamento deste ano. É uma despesa que o Palmeiras vai pagar. Mas eu entendo perfeitamente as narrativas. Não são os orçamentos que jogam», explicou.

Líder do campeonato Paulista, o Palmeiras volta a jogar na próxima terça-feira, no terreno do Grémio Novorizontino.