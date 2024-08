Dezenas de adeptos do Palmeiras invadiram o centro de treinos do clube, na tarde desta quinta-feira, para pedir explicações a Abel Ferreira pelos recentes maus resultados da equipa.

Horas depois da derrota por 2-0 diante do Flamengo, a contar para o Brasileirão, alguns membros da claque «Mancha Verde» deslocaram-se até à Academia do próprio clube e apenas a polícia conseguiu retirá-los do local.

«A Sociedade Desportiva Palmeiras informa que membros da claque organizada Mancha Verde invadiram a Academia de Futebol na tarde desta quinta-feira. A polícia foi chamada de imediato ao local e o grupo acabou por ser retirado. Antes de deixarem o centro de treinos, líderes da claque, entre eles o presidente Jorge Luís, fizeram diversas ameaças e prometeram novas invasões, assim como atos de vandalismo», pode ler-se na nota partilhada pelo Palmeiras nas redes sociais.

Recordar que Abel Ferreira é um dos treinadores mais titulados na história do Palmeiras, a par de Oswaldo Brandão, com dez troféus conquistados, entre eles duas Taças dos Libertadores e dois Brasileirões.

Veja aqui a mensagem dos adeptos para Abel Ferreira: