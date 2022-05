Jorge, antigo lateral do FC Porto, foi alvo de «um episódio de violência» na manhã desta terça-feira, nas proximidades do centro de treinos do Palmeiras, clube que atualmente representa.

Em comunicado, o Verdão refere que o ataque foi «praticado por dois indivíduos».

«O jogador teve o vidro do carro danificado e sofreu ameaças verbais. A Sociedade Esportiva Palmeiras repudia veementemente este ataque covarde contra o nosso atleta e tomará todas as providências jurídicas e criminais para que os infratores sejam identificados e punidos com o rigor da lei», lê-se ainda na nota do clube brasileiro.

Jorge passou pelo Dragão em 2018/19, por empréstimo do Mónaco, mas fez apenas três jogos na equipa principal.