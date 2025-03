Palmeiras e Botafogo não foram além de um nulo no encontro da primeira jornada do Brasileirão.

O Allianz Parque foi o palco para o duelo entre Abel Ferreira e Renato Paiva, que apesar de terem criado algumas oportunidades nunca conseguiram chegar com perigo às balizas adversárias. O Botafogo esteve por cima do encontro no primeiro tempo e o Palmeiras conseguiu responder na segunda parte.

Este empate oferece um ponto a cada uma das equipas, que para já vêm quatro adversários ficarem com dois pontos de vantagem na tabela classificativa (Juventude, Fortaleza, Grémio e Cruzeiro).