À margem da vitória do Palmeiras na receção ao Fluminense (2-1), na madrugada desta quinta-feira, um inusitado pormenor passou despercebido. Depois de dar o pontapé de saída na primeira parte, o Palmeiras também saiu a jogar na segunda parte – quando deveria ser o Fluminense a fazê-lo.

Apesar do momento peculiar, não há qualquer sanção prevista para tal erro. De acordo com o IFAB (International Football Association Board), a equipa de arbitragem deveria ter assinalado um livre indireto.

O Palmeiras lidera o Brasileirão com 10 pontos, em igualdade com o São Paulo.