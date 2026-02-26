Brasil
Há 34 min
Brasil: Palmeiras dá o pontapé de saída para a primeira e segunda parte
Turma de Abel Ferreira protagonizou momento raro e que passou despercebido à equipa de arbitragem
SS
Turma de Abel Ferreira protagonizou momento raro e que passou despercebido à equipa de arbitragem
SS
À margem da vitória do Palmeiras na receção ao Fluminense (2-1), na madrugada desta quinta-feira, um inusitado pormenor passou despercebido. Depois de dar o pontapé de saída na primeira parte, o Palmeiras também saiu a jogar na segunda parte – quando deveria ser o Fluminense a fazê-lo.
Apesar do momento peculiar, não há qualquer sanção prevista para tal erro. De acordo com o IFAB (International Football Association Board), a equipa de arbitragem deveria ter assinalado um livre indireto.
O Palmeiras lidera o Brasileirão com 10 pontos, em igualdade com o São Paulo.
o Palmeiras hoje deu a saída de bola no primeiro e segundo tempo— Central do Braga (@CentralDoBrega) February 26, 2026
e o Fluminense nem percebeu kkkkkkkkkkkkkk pic.twitter.com/Ez86ULy1Yb
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS