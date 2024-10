A seleção brasileira preparou a nona ronda da fase de qualificação para o Mundial 2026 no centro de treinos do Palmeiras. Para Rodrygo, avançado do Real Madrid, as infraestruturas do «Verdão» estão ao nível da elite europeia.

«No Brasil não sei se há melhor. Tudo o que tem no Real Madrid também tem aqui. Gosto de estar no Brasil e conhecer as novas infraestruturas, e no Palmeiras é muito bom.»

«Prova o recente sucesso do Palmeiras. Fica de exemplo para os outros clubes», referiu o avançado, em declarações aos meios do «Verdão».

O Brasil jogará no Chile na madrugada desta sexta-feira (01h). No quinto lugar do grupo, com 10 pontos, novo desaire poderá deixar o Brasil fora dos lugares de qualificação direta.

De recordar que os seis melhores colocados garantirão a presença no Mundial, enquanto o sétimo e oitavo disputarão o play-off. O grupo é composto por dez seleções e no topo está a Argentina, com 18 pontos, mais dois face à Colômbia.