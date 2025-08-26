Antes de celebrar os 111 anos, o Palmeiras de Abel Ferreira somou a terceira vitória consecutiva no Brasileirão, desta vez na receção ao “aflito” Sport Recife (3-0). Em encontro da 21.ª jornada, na madrugada desta terça-feira, o “Verdão” edificou a vantagem graças ao extremo José López (14 e 56 minutos) – sempre assistido por Vitor Roque – e pelo central Gustavo Gómez, aos 59 minutos.

Na vice-liderança, com 42 pontos – a quatro do líder Flamengo – o Palmeiras aponta à visita ao Corinthians (11.º), na noite de domingo (22h30).

Por sua vez, o Recife continua sem contar com o lesionado Sérgio Oliveira, ocupa o 20.º e último lugar com dez pontos e recebe o Vasco da Gama (16.º) na segunda-feira (0h30).

COMEÇANDO A SEMANA COM MAIS TRÊS PONTOS EM FAMÍLIA! 🤝➕3️⃣

🏆 Palmeiras 3x0 Sport ⚽ López (2) e Gómez pic.twitter.com/ZUMlQCkPOB — SE Palmeiras (@Palmeiras) August 25, 2025

Madrugada dentro, o Flamengo esmagou o Vitória, vencendo em casa por 8-0. Nos anfitriões, o lateral Alex Sandro (ex-FC Porto) foi titular, atrás dos médios Jorginho e Saúl Ñíguez, e dos extremos Gonzalo Plata (ex-Sporting) e Samuel Lino (ex-Gil Vicente).

Num encontro de sentido único, Samuel Lino (2 e 50m), Pedro (3, 47 e 59m), De Arrascaeta (34m) e Luiz Araújo (54m) edificaram a goleada do líder.

Ao cabo de três vitórias consecutivas no Brasileirão, segue-se a visita ao Grémio (14.º), no domingo (20h). Quanto ao Vitória, segue em lugar de despromoção (17.º), com 19 pontos, e aponta à receção ao Atlético Mineiro (12.º), também no domingo (22h30).