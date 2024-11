O Palmeiras, de Abel Ferreira, deslocou-se até ao reduto do Corinthians e perdeu por 2-0, num jogo a contar para a 32.ª jornada do Brasileirão.

Rodrigo Garro (41 minutos) e Yuri Alberto (56 minutos) apontaram os golos deste encontro, que ficou marcado por um momento verdadeiramente inacreditável, ainda com o nulo no marcador. Os adeptos do Corinthians atiraram uma cabeça de porco para o relvado e um dos jogadores teve mesmo de a tirar das quatro linhas, para que o jogo prosseguisse.

Destacar que «porco» é uma das alcunhas do Palmeiras e inclusive deu origem à mascote «Porco Gobatto», em 2016. O nome faz referência a João Roberto Gobbato, antigo diretor de marketing do clube, que era a favor da adoção definitiva do apelido já na década de 80.

Veja aqui o momento insólito:

Ora, após o encontro, Abel Ferreira realizou a habitual conferência de imprensa e não conseguiu esconder o desagrado, face ao sétimo desaire da época, para o campeonato.

Questionado sobre os dias de folga que o técnico deu aos seus jogadores e a consequente falta de bons resultados, Abel «apontou» apenas para o marcador e passando à questão seguinte.

Com este resultado, o Palmeiras mantém o segundo lugar, com 61 pontos, menos três do que o Botafogo, que ainda assim tem menos um jogo realizado.

Assista aqui às declarações de Abel Ferreira: