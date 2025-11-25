O antigo jogador do Benfica Luisão criticou as declarações de Abel Ferreira, após o empate (0-0) do Palmeiras diante do Fluminense. O ex-central contestou o facto de o técnico do «verdão» atirar a toalha ao chão ao afirmar que o campeonato estava entregue com ainda três jornadas por jogar.

«Soou a menosprezo pelo Campeonato Brasileiro. Ele e a Leila [presidente do clube], por vezes, têm um comportamento como se estivessem acima do bem e do mal», começou por dizer durante o programa Resenha da Rodada.

«Não acredito que ele vá mesmo atirar a toalha ao chão, mas é um menosprezo para quem está na frente, para as equipas que lutam mais abaixo e para quem vier a ser campeão brasileiro. É uma estratégia, mas infeliz», acrescentou o ex-capitão dos encarnados.

O Flamengo é líder isolado do campeonato brasileiro, com mais quatro pontos que o Palmeiras. A três jornadas do fim, o campeão poderá ser conhecido já na madrugada de quarta-feira. O Mengão visita o Atlético Mineiro, enquanto a equipa de Abel Ferreira defronta o Grémio de Porto Alegre, também fora de casa.

O técnico português tendo em vista a final da Taça Libertadores, que se joga no próximo sábado diante o Flamengo, optou por poupar 11 jogadores, alguns dos quais habituais titulares, que não viajaram com a equipa para Porto Alegre e não serão opção no jogo com o Grémio.