O Palmeiras anunciou esta quarta-feira a renovação de contrato com Abel Ferreira. O técnico português de 46 anos prolongou o vínculo até dezembro de 2027.

Abel está há cinco temporadas no clube paulista, tendo-se tornado no técnico mais titulado da história do Palmeiras. Entre os dez títulos, destaque para as conquistas de duas Taças Libertadores da América e dois campeonatos brasileiros.

No cargo desde outubro de 2020, Abel e a sua comissão técnica são responsáveis pela maior série de jogos ininterruptos no comando do Palmeiras. São 395 partidas: 229 vitórias, 93 empates, 74 derrotas, 672 golos marcados e 320 sofridos.

«Ao longo destes cinco anos aqui, fui-me identificando com os valores e com os princípios do clube. Para mim, o Palmeiras é um estilo de vida e é uma forma de viver e estar. Sou um treinador de projetos e de relações e foi uma decisão que tomei também em família. Conversámos muito ao longo do ano e a presidente Leila sempre manifestou interesse na continuidade, na estabilidade e na consistência do projeto», disse o treinador sobre a renovação.

Já a presidente Leila Pereira afirmou: «O Abel não é somente o técnico mais vitorioso da história do Palmeiras. É também um profissional competente e dedicado, em quem tenho plena confiança. Não há ninguém mais preparado do que o Abel para desenvolver e concluir com sucesso o trabalho de reformulação do elenco que iniciamos neste ano. Tenho certeza de que a continuidade desta parceria, que já nos rendeu dez títulos, será extremamente importante para o presente e para o futuro.»

A renovação era também um desejo da presidente do «Verdão», mesmo após a primeira época em que Abel não conquistou qualquer título. Ainda assim, o Palmeiras esteve até ao final na disputa da Libertadores e do Brasileirão, tendo perdido ambas as competições para o Flamengo.