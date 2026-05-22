O Palmeiras anunciou a contratação de Alexander Barboza, defesa-central argentino que deixa o Botafogo depois de meia época em destaque. O jogador de 31 anos assinou contrato válido até dezembro de 2028, com opção de renovação por mais uma temporada.

Barboza, que poderá representar o Palmeiras a partir da abertura da próxima janela de transferências, a 20 de julho, conquistou a Taça Libertadores e o campeonato brasileiro de 2024 ao serviço do «fogão».

Nas primeiras declarações como reforço do Palmeiras, Barboza mostrou-se entusiasmado.

«Estou muito feliz por esta nova experiência no futebol brasileiro. Vou trabalhar para que tudo corra bem e tenho muita vontade de começar», disse Barboza.

Já em 2026, o defesa realizou 26 jogos pelo Botafogo, tendo marcado dois golos e feito três assistências.