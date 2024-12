O Palmeiras de Abel Ferreira oficializou a contratação de Paulinho, proveniente do Atlético Mineiro.

Através das redes sociais, o clube anunciou a chegada do avançado de 24 anos, que assinou um contrato válido até 2029. Nas duas temporadas ao serviço do Atlético Mineiro, Paulinho somou um total de 50 golos em 120 jogos e juntou ainda 12 assistências.

«A minha reação à proposta foi como da primeira vez, do primeiro convite do Palmeiras, há alguns anos. É um clube enorme do Brasil e do mundo, sei perfeitamente o quanto esta camisola pesa. Estou muito feliz por poder representar este clube que tem tanta história», afirmou.