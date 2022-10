O Palmeiras de Abel Ferreira e o Corinthians de Vítor Pereira regressaram aos triunfos nesta madrugada, batendo Avaí (3-0) e Santos (0-1), respetivamente, na 33.ª jornada do Brasileirão.

O Verdão vinha de dois empates consecutivos para o campeonato, mas não sentiu dificuldades em impor-se perante o Avaí, com golos de Gustavo Scarpa (4m, gp.), Dudu (55m) e Vanderlan (90m). O Palmeiras continua a liderar, agora com 71 pontos, mais nove que o Internacional de Porto Alegre, que tem um jogo a menos.

O Corinthians de Vítor Pereira lambeu as feridas da final da Taça do Brasil, conquistada pelo Flamengo nas grandes penalidades, e garantiu um triunfo importante na Vila Belmiro, reduto do Santos.

O português Rafael Ramos foi titular e saiu ao intervalo, após a expulsão de Yuri Alberto (43m), que deixou o Timão em inferioridade numérica. Lucas Barbosa foi expulso no Santos ao minuto 60 e, ao cair do pano, a equipa de Vítor Pereira chegou à vitória com um golo de Róger Guedes (89m).

O Corinthians ocupa a 4.ª posição na tabela classificativa do Brasileirão,