O Palmeiras foi surpreendido pelo Água Santa, equipa da Série D, quarta divisão do Brasil, e perdeu por 2-1 na primeira mão da final do Paulistão.

A equipa treinada por Abel viu o adversário marcar no último minuto da primeira parte, ainda empatou no início do segundo tempo pela jovem pérola Endrick, mas voltou a sofrer nos descontos da partida.

A segunda mão da final está marcada para o próximo domingo e um empate será suficiente para o Água Santa assegurar um título que seria inédito e… escandaloso.