O Palmeiras, orientado por Abel Ferreira, venceu este domingo o clássico com o Santos (1-0), na 11.ª jornada do Campeonato Paulista.

O único golo do encontro foi apontado por Raphael Veiga, ao quinto minuto de compensação do primeiro tempo, de grande penalidade. O defesa uruguaio Emiliano Velezquez cometeu falta na área, ao pontapear Kuscevic na tentativa de aliviar a bola, viu segundo cartão amarelo e deixou o Peixe a jogar com menos um durante todo o segundo tempo.

O Palmeiras, que está há cinco jogos sem sofrer golos, somou o terceiro triunfo consecutivo no estadual, onde é líder do grupo C, com 26 pontos em 10 jogos, fruto de oito vitórias e dois empates.