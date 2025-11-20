O Palmeiras empatou em casa e está mais longe do título Brasileiro.

A equipa orientada pelo técnico português Abel Ferreira não foi além de um nulo frente ao aflito Vitória, da Bahia, e pode ver escapar o líder Flamengo, que esta madrugada defronta o rival Fluminense, no Maracanã.

A jogar no Allianz Parque, a equipa de Abel dominou o jogo todo, com mais do dobro da posse de bola (71%-29%) e mais do quíntuplo dos remates (21-4), mas não conseguiu concretizar a supremacia em golos.

Assim sendo, depois de duas derrotas consecutivas, frente a Santos e Mirassol, que deixaram escapar o comando, o «Verdão» averbou o terceiro jogo sem vencer, tendo somado apenas um ponto em nove possíveis nas três últimas jornadas.

Assim sendo, o Flamengo lidera com dois pontos de vantagem e pode aumentar para cinco, caso vença o rival carioca, quando faltam disputar quatro jogos no Brasileirão.

Os paulistas têm também o Mengão como adversário na final da Taça Libertadores da América, que se disputa a 29 de novembro, em Lima, no Peru.